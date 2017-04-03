Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ван Гал не исключил, что может возглавить сборную Нидерландов

3 апреля 2017, понедельник. 23:56. Футбол
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал ушёл от ответа на вопрос о возможном возвращении на пост наставника сборной Нидерландов. Ранее СМИ сообщили, что королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) начал переговоры с ван Галом по поводу поста советника.

«Прежде чем решать вопросы по советникам и директорам, нужно найти тренера. Готов ли я возглавить сборную? Отвечу на этот вопрос, если меня об этом спросит KNVB.

Блинд должен взять на себя часть вины за неудачи сборной, но основная ответственность лежит на игроках, хотя о них никто не говорит», — цитирует ван Гала De Telegraaf.

Данни Блинд был уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов после поражения от Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018. Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, оранжевые занимают четвёртое место в отборочной группе А.
Источник: De Telegraaf Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол Данни Блинд Луи ван Гал ЧМ-2018
Новости. Футбол
4 апреля 2017, вторник
00:59 Колодин может перейти в «Гомель»
00:55 «Ливерпуль» может остаться без Мане до окончания сезона
00:55 Пиоли: я не волнуюсь и не думаю о возможном уходе из «Интера»
00:46 Газинский: «Ростов» дома всегда играет агрессивно, «Краснодар» ждал прессинга
00:43 Евдокимов: судьи должны были добавить меньше времени ко второму тайму
00:33 Лихтштайнер: игроки «Ювентуса» загорелись идеей выиграть Лигу чемпионов
00:23 Габриэл Жезус возобновил тренировки с «Манчестер Сити»
00:14 Анчелотти: Дибала в «Баварии» — это выдумки
00:00 Промес: несмотря на победу, это очень грустный день
3 апреля 2017, понедельник
23:59 Вьетнамский вратарь пропустил гол с центра поля и упал в лужу
23:56 Ван Гал не исключил, что может возглавить сборную Нидерландов
23:43 «Интер» на «Сан-Сиро» потерпел поражение от «Сампдории»
23:42 «Зенит» опубликовал обращение Данни в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга
23:35 Хет-трик Росси принёс «Сельте» победу над «Лас-Пальмасом»
23:20 Радимов — о взрыве в Петербурге: страх быстро сменился злостью — не дождётесь!
23:15 Мостовой: никто не понимает, почему добавили 6 минут в конце матча «Спартака»
23:01 Шалимов: Смолову надо набирать игровой тонус через матчи
23:00 Данильянц: для «Ростова» ничья с «Краснодаром» — потеря очков
22:59 Нигматуллин: «Спартак» показал чемпионский характер, так слагаются легенды
22:56 Пресс-служба «Спартака»: футбольный бог наказал «Оренбург» за затяжку времени
22:52 «Спартак» — «Оренбург» — 3:2. Видеообзор матча
22:52 «Спартак» первым одержал 250-ю домашнюю победу в чемпионатах России
22:47 Нобоа: нужно подумать над результатами и понять, почему «Ростов» не забил
22:42 Рамирес: Гранквист не прав в том, что поле не дало «Краснодару» показать себя
22:38 Червиченко: думал, арбитр не закончит матч, пока «Спартак» не забьёт «Оренбургу»
22:35 Жоаозиньо: качество поля в Ростове не подходит для стиля «Краснодара»
22:33 Промес: мы можем сотворить что-то очень важное для истории «Спартака»
22:26 Евдокимов: узнал от болельщиков «Спартака» всё про «Оренбург», «Зенит» и Дзюбу
22:23 Зобнин избежал серьёзной травмы, забивая второй гол «Оренбургу»
22:22 Кафельников: в VIP-ложе после гола Промеса все прослезились
22:17 Каррера: поздравил Зобнина с дублем, он улучшает свою игру раз за разом
22:16 Зобнин: хочу извиниться перед болельщиками «Спартака» за такую нервную игру
22:15 Кришито: я был в нескольких сотнях метров от места взрыва в метро Петербурга
22:06 Каррера: видимо, «Спартаку» не нравится побеждать легко, привыкайте к этому
22:05 Гранквист: качество поля в Ростове ужасно, на нём ничего нельзя было создать
21:59 Карпин предположил, почему Кокорина не вызывают в сборную России
21:57 Евдокимов назвал странным вопрос о затяжке времени в матче со «Спартаком»
21:53 Квинси Промес приложил палец к губам и поклонился трибунам. Фоторепортаж
21:52 Евдокимов: «Оренбург» на фоне «Спартака» показал, что тоже умеет играть в футбол
21:43 «Спартак» — «Оренбург»: трансляция послематчевой пресс-конференции
21:42 Данильянц: во втором тайме матча «Ростов» владел полным преимуществом
21:38 Шалимов: ничья с «Ростовом» — нормальный результат, могло быть и хуже
21:28 Гол Промеса на 95-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Оренбургом»
21:24 «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром»
21:12 «Оренбург» прервал серию из 579 минут без голов в выездных матчах РФПЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из преследователей более опасен для "Спартака"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+