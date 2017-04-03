Вьетнамский вратарь пропустил гол с центра поля и упал в лужу

В матче чемпионата Вьетнама между «Сайгоном» и «Лонганом» был забит удивительный гол. Голкипер одной из команд выбил мяч в центральный круг, а футболист соперника подхватил снаряд и тут же мощно пробил в створ ворот. Вратарь не смог справиться с ударом и смешно упал в лужу.
Автором этого эффектного гола стал полузащитник «Сайгона» Нгуйен Нгок Дуй. Его команда одержала победу в этом поединке со счётом 4:0. Хет-трик на счету Нгана Ван Дая. «Сайгон» занимает 8-е место в турнирной таблице, а «Лонган» — 14-е.
Посмотреть видео гола можно на YouTube.