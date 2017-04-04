Промес: несмотря на победу, это очень грустный день

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после победы над «Оренбургом» (3:2) в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги выразил соболезнования пострадавшим после взрыва в метро Санкт-Петербурга.
«Несмотря на победу, это очень грустный день. Мои соболезнования всем пострадавшим в Санкт-Петербурге», — написал Промес в своём «инстаграме».
В Санкт-Петербурге днём 3 апреля в поезде метро на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 10 человек, около 50 ранены.