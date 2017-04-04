Пиоли: я не волнуюсь и не думаю о возможном уходе из «Интера»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче 30-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (1:2).
«Мы ужасно играли во второй половине. Теперь нужно будет доказать, что „Интер“ — это не та команда, которая была на поле во втором тайме. Если играть не на максимуме возможностей, болельщики будут свистеть. Мы хорошо играли до того момента, как „Сампдория“ сравняла счёт. Но дальше мы не выглядели как одно целое.
У меня нет никаких страхов и мыслей, кроме как извлечь максимум из своих игроков. Результаты определяют будущее, но вы слишком много говорите об этом. Я не волнуюсь и не думаю о возможной отставке. Все выводы будем делать 28 мая», — сказал Пиоли в эфире Premium Sport.