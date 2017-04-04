Широков: у «Спартака» чемпионский показатель

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Оренбургом» (3:2) в матче 21-го тура РФПЛ. Красно-белые забили решающий гол на 95-й минуте, и сейчас они занимают первое место в турнирной таблице, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.
«Какие эмоции вызвала победа «Спартака»? Никаких. «Спартак» в этом сезоне уже приучил нас к драматичным победам. Четыре или пять матчей команда буквально вырвала в концовке, дожав соперника, – это чемпионский показатель. Теперь всё будет зависеть от ближайших апрельских игр.
По игре «Спартак» не заслуживал такой драматичной концовки. Да, «Оренбург» смотрелся неплохо — особенно в первом тайме, но красно-белые контролировали ход матча и справедливо вели 2:0. Видимо, в этот момент ребята посчитали, что дело сделано, и расслабились на пять минут. «Оренбургу» этого хватило, чтобы дважды воспользоваться своими возможностями и сравнять счёт. Так недолгая расслабленность чуть не стоила «Спартаку» матча. Но, к их чести, красно-белые собрались и вытащили игру. С такими мастерами в атаке это не удивительно – футболистам уровня Промеса достаточно полмомента, чтобы забить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 21-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.