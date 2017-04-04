Шекспир: три года назад удалось убедить Варди не уходить из футбола

Лидер атаки «Лестера» Джейми Варди, перешедший в клуб из «Флитвуд Таун» в 2012 году и неудачно проведший первый сезон за «лис», в 2013-м хотел уйти из футбола, не считая, что способен приносить пользу на таком уровне. Переубедить Варди помог нынешний главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир, который тогда работал в команде ассистентом.
«Наша работа заключается в том, чтобы поддерживать игроков. Иногда они сомневаются в своих силах. Джейми сам признался, что ему тяжело. Ему помогали я, Найджел Пирсон и Стив Уэлш. Мы напомнили ему о его сильных сторонах и сказали, что верим в то, что у него всё получится.
Тогда же мы добавили, что он может играть не только в Премьер-лиге, но и в национальной сборной. К счастью, он убедился, что нужен нам, и не отправился жить на Ибицу. Думаю, он принял правильное решение», — цитирует Шекспира Goal.