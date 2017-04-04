Гюнеш: если бы предложили выбирать, предпочёл бы сыграть с «МЮ», а не «Лионом»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш признался, что предпочёл бы в 1/4 финала Лиги Европы сыграть с «Манчестер Юнайтед», а не «Лионом».
«Если бы мне предложили „Манчестер Юнайтед“ или „Лион“, я бы выбрал „Юнайтед“, потому что в лице „Лиона“ нам будет противостоять соперник с мощнейшей атакой, который к тому же играет в быстрый футбол. Нам досталась сильная команда, но мы здесь за тем, чтобы преодолевать трудности.
Я буду рад, если мы покажем всё, на что способны, и сыграем в свой футбол. Но не знаю, каким будет результат. Прямо сейчас фаворитом является „Лион“, но для нас это даже плюс. Свою игру мы менять не собираемся: у нас атакующая команда. Не думаю, что игроки будут испытывать давление. Напротив, полагаю, у них будет лишь дополнительная мотивация.
Нас ждёт встреча с одним из главных фаворитов турнира. Если мы пройдём „Лион“, наша уверенность только возрастёт. Мы должны показать свой самый лучший футбол. Говорю „должны“, потому что нужно заранее готовиться к этому психологически. Если наш класс окажется достаточно высоким, чтобы выбить „Лион“, мы будем ещё счастливее», — приводит слова Гюнеша официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/4 финала «Лион» — «Бешикташ» состоится 13 апреля во Франции.