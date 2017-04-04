Пепе хочет продолжить свою карьеру в «ПСЖ» или в «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Пепе передумал продолжать карьеру в китайском клубе «Хэбей Чайна Форчун», сообщает Marca.
Футболист сборной Португалии отклонил предложение китайцев, несмотря на то что ему предлагают зарплату в размере € 12 млн в год. У Пепе есть варанты перехода в «ПСЖ» или в «Манчестер Сити». Наставники этих команд — Унаи Эмери и Хосеп Гвардиола — уже звонили агенту Жорже Мендешу с просьбой найти им квалифицированного центрального защитника. Пепе, интересы которого представляет Мендеш, предпочитает переход в один из этих клубов по той причине, что впереди чемпионат мира 2018 года, в котором он обязательно хочет принять участие. Тренерский штаб национальной команды в связи с этим настоятельно рекомендовал Пепе играть в более конкурентоспособном клубе, чем «Хэбей Чайна Форчун». И 34-летний Пепе готов в значительной мере потерять в деньгах, но принять участие в мундиале.