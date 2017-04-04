AS: Перес пригласит Венгера вместо Зидана, если «Реал» не выиграет Примеру

Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает вариант приглашения французского специалиста Арсена Венгера на должность главного тренера команды, утверждает AS. Венгер, который в настоящее время тренирует лондонский «Арсенал», может возглавить «Реал» вместо Зинедина Зидана в том случае, если «сливочные» не станут чемпионами в этом сезоне.
По данным источника, Перес в течение многих лет восхищался Венгером и его работой и готов рискнуть, несмотря на спад в карьере 67-летнего француза.
На сегодняшний день «Реал» лидирует в испанской Примере, опережая ближайшего преследователя, «Барселону», на два очка и имея игру в запасе.