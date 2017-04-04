Марио Гомес выразил несогласие с Фёллером, назвав его неспортивным человеком

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес позволил себе колкое замечание в адрес спортивного директора леверкузенского «Байера» Руди Фёллера, который ранее подверг критике главного судью матча с участием этих команд, состоявшегося в 26-м туре Бундеслиги. Игра закончилась ничьей со счётом 3:3, и Фёллер считает, что арбитр Дениз Айтекин во многом помог «волкам». Сам Гомес отметился в этой игре хет-триком.
«Когда Фёллер при такой игре «Байера» начинает говорить о судье, то, извините, у него проблемы с пониманием и адекватным восприятием. Если он в этом случае перекладывает ответственность за результат на судью, то он неспортивный человек», — цитирует Гомеса Bild.