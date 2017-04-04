Икарди: игроки «Интера» уверены в Пиоли

Нападающий «Интера» Мауро Икарди извинился перед болельщиками за поражение от „Сампдории“ (1:2) в матче 30-го тура итальянской Серии А, а также заявил, что футболисты полностью доверяют наставнику команды Стефано Пиоли.
«Это плохой результат, потому что он ухудшил наши шансы в борьбе за Лигу чемпионов. Сегодня мы были неточны в завершающей стадии атак. В частности, у меня был хороший шанс сделать счёт 2:1 в нашу пользу. Мы сожалеем, что разочаровали наших болельщиков, потому что всегда приятно видеть полные трибуны. Очень больно терять очки в таком матче.
Но мы уверены в Пиоли. Он проделал большую работу, и мы знаем это», — приводит слова Икарди Football Italia.