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Парняков: задачей на матч со «Спартаком» было выбивать мяч вперёд и открываться

4 апреля 2017, вторник. 07:50. Футбол
Полузащитник «Оренбурга» Владимир Парняков прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в 21-м туре РФПЛ. Для 33-летнего хавбека этот матч стал первым в Премьер-Лиге.

«Спасибо главному тренеру за то, что выпустил и дал шанс проявить себя. Мы владели мячом меньше „Спартака“. Эмоции просто переполняют. Это моя первая игра в РФПЛ, надеюсь, не последняя.

Задача на игру? Если будет трудно, выбивать мяч вперёд на нападающего и открываться. И прессинговать. Но не получилось, немного недотерпели. Пропустили на последней секунде. Обидно», — приводит слова Парнякова пресс-служба «Оренбурга».
Источник: ФК "Оренбург" Сообщить об ошибке
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