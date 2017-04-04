Парняков: задачей на матч со «Спартаком» было выбивать мяч вперёд и открываться

Полузащитник «Оренбурга» Владимир Парняков прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в 21-м туре РФПЛ. Для 33-летнего хавбека этот матч стал первым в Премьер-Лиге.
«Спасибо главному тренеру за то, что выпустил и дал шанс проявить себя. Мы владели мячом меньше „Спартака“. Эмоции просто переполняют. Это моя первая игра в РФПЛ, надеюсь, не последняя.
Задача на игру? Если будет трудно, выбивать мяч вперёд на нападающего и открываться. И прессинговать. Но не получилось, немного недотерпели. Пропустили на последней секунде. Обидно», — приводит слова Парнякова пресс-служба «Оренбурга».