Капелло: «Барселона», в отличие от «Ювентуса», не умеет обороняться

Бывший главный тренер «Милана», туринского «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло проанализировал предстоящую борьбу «Барселоны» и бьянконери. Испанский и итальянский гранды встретятся друг с другом в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Барселона», в отличие от «Ювентуса», не умеет обороняться. «Ювентус» может забить несколько голов в ворота соперника, однако туринцы не должны расслабляться. Думаю, что это будет равная борьба. «Ювентус» в матче с «Наполи» мне не понравился. И если «Барселона» будет прессинговать «Ювентус», то им придётся нелегко», — приводит слова Капелло Rai Sport.
Первая игра между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 12 апреле на поле «старой синьоры», ответная – 19 апреля.