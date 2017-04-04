Рикельме: надеемся, Бауса останется в сборной Аргентины, нужно поддержать его

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме выступил в защиту главного тренера команды Эдгардо Баусы. На днях должна решиться судьба тренера в национальной команде, которая неудачно выступает в матчах отборочного турнира чемпионата мира.
«Видно, что тренер уверен в своих силах. Мы надеемся, что Бауса останется в сборной Аргентины. Нужно поддержать его и футболистов. Бауса – победитель по духу, нам нужно верить в него», — приводит слова Рикельме Ole.
По итогам 14 туров отборочного турнира чемпионата мира сборная Аргентины с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.