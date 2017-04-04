Анхелиси: будет неплохо, если Месси лично объяснится с ФИФА в Цюрихе

Вице-президент ассоциации футбола Аргентины Даниэль Анхелиси не теряет надежды на то, что ФИФА пересмотрит санкции в отношении нападающего национальной команды Лионеля Месси. ФИФА дисквалифицировала футболиста «Барселоны» на четыре матча. Эти санкции последовали после оскорблений игрока в адрес помощника арбитра в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.
«Мне кажется, что ФИФА ждёт жеста от футболиста. Будет неплохо, если Месси лично объяснится с ФИФА в Цюрихе. Это очень позитивно будет свидетельствовать о нём и Аргентине», — цитирует Анхелиси Ole.