Дибала просит «Реал» и «Барселону» сделать предложение «Ювентусу»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала не спешит продлевать контракт со своим нынешним клубом, поскольку не исключает смену клубной прописки, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, футболист сборной Аргентины попросил своего агента Пьерпаоло Триульци передать «Барселоне» и мадридскому «Реалу» просьбу сделать «старой синьоре» конкретное предложение. Испанские гранды заинтересованы в услугах Дибалы, который рассматривает возможность перехода как в стан «сливочных», так и в каталонский клуб. Кроме того, Дибала попросит «Ювентус» установить конечную сумму трансферной компенсации за него.
Действующее соглашение Дибалы с бьянконери в силе до лета 2020 года.