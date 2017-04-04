Широков: «Зенит» набирает кондиции, «Спартаку» некогда расслабляться

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков выразил мнение, что у «Зенита», который в матче 21-го тура РФПЛ обыграл «Рубин» (2:0), есть реальные шансы догнать «Спартак» в турнирной таблице. Красно-белые опережают сине-бело-голубых и ЦСКА на шесть очков.
«Не сказал бы, что «Рубин» был слаб. «Зенит» сыграл в свою игру и решил исход матча в течение 10 минут. Даже удаление Юсупова в концовке никак не повлияло на уверенность питерцев. Отлично, что «Зенит» набирает кондиции. Значит, впереди нас ждёт интрига в чемпионате – «Спартаку» некогда расслабляться. В апреле нас ожидает ряд интереснейших матчей, которые могут назвать нам чемпиона или наоборот закрутить интригу так, что победителя мы узнаем только в 30-м туре», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию разбора Широковым актуальных тем российского футбола по итогам 21-го тура РФПЛ читайте на «Чемпионате».