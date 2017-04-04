Зобнин, Б. Натхо и Данни претендуют на звание MVP 21-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 21-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Роман Зобнин («Спартак»), Бибрас Натхо (ЦСКА) и Мигел Данни («Зенит»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре».
Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 21-го тура РФПЛ также претендуют Квинси Промес («Спартак»), Мусса Думбия («Арсенал»), Джефферсон Фарфан («Локомотив») и Андреас Гранквист («Краснодар»).