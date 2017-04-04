Франческоли: Гальярдо готов к работе у руля сборной Аргентины

Бывший футболист сборной Уругвая Энцо Франческоли считает, что главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо готов к тому, чтобы возглавить сборную Аргентины. Судьба нынешнего наставника «альбиселесте» Эдгардо Баусы продолжает оставаться неясной ввиду слабых выступлений команды в отборочном турнире чемпионата мира.
«Гальярдо готов к работе у руля сборной Аргентины. Я знаю Марсело хорошо, у него не будет проблем. Я бы посоветовал Гальярдо не отказываться, если ему предложат этот пост», — цитирует Франческоли Ole.
Ранее президент ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа отметил, что в ближайшие дни проанализирует создавшуюся ситуацию с Баусой, после чего будет принято решение.
По итогам 14 туров отборочного турнира чемпионата мира сборная Аргентины с 22 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.