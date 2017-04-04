Тухель: ситуация с Ройсом причиняет мне бесконечную боль

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель выразил сожаление в связи с тем, что нападающий команды Марко Ройс в марте получил травму и выбыл из строя. Футболист сборной Германии уже начал работать с мячом и надеется выйти на поле как можно скорее.
«Врачи порекомендовали Марко быть осторожным. Ведь он очень важен для нашей игры. Так что ситуация с Ройсом причиняет мне бесконечную боль», — приводит слова Тухеля интернет-издание Sport1.
Ройс получил мышечную травму в конце первого тайма матча 23-го тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (6:2) и не смог продолжить игру.