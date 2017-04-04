Талисман «Амкара» могут назвать Болгарин

«Амкар» предложил своим болельщикам выбрать имя талисмана пермского клуба Рысика. Уральская команда выбрала для голосования шесть, по её мнению, лучших вариантов, которые были предложены поклонниками «Амкара»: Парамоша, Болгарин, Амкарик, Карбамидик, Макар и Ампер.
Результаты опроса будут учтены при выборе окончательного имени для талисмана клуба. Решение будет принято руководством клуба в срок до 17 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба пермяков.
Отметим, что вариант «Болгарин», вероятно, связан с большим количеством болгарских футболистов, ранее выступавших за «Амкар». В их числе Захари Сираков, Георги Пеев, Мартин Кушев, Петар Занев.