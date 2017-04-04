Матчи 21-го тура РФПЛ посетили 91 208 зрителей

Матчи 21-го тура российской Премьер-Лиги в общей сложности посетили чуть более 90 тыс. зрителей. Самый посещаемый матч – «Спартак» — «Оренбург» (25 694 зрителя). Меньше всего зрителей пришло на матч «Анжи» — «Урал» (3 950 зрителей).
«Спартак» — «Оренбург» — 3:2 (25 694 зрителя)
ЦСКА – «Крылья Советов» — 2:1 (14 000 зрителей)
«Ростов» — «Краснодар» — 0:0 (12 542 зрителя)
«Арсенал» — «Томь» — 3:0 (10 100 зрителей)
«Рубин» — «Зенит» — 0:2 (10 022 зрителя)
«Уфа» — «Локомотив» — 0:1 (8 600 зрителей)
«Амкар» — «Терек» — 1:1 (6 300 зрителей)
«Анжи» — «Урал» — 2:3 (3 950 зрителей).