Сусо: не спрашиваем Доннарумму о возможности перехода в «Реал»

Нападающий «Милана» Сусо прокомментировал слухи о том, что мадридский «Реал» заинтересован в услугах голкипера россонери Джанлуиджи Доннаруммы. 18-летнего игрока многие сравнивают с вратарём туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.
«Дело в том, что после таких сравнений… Доннарумма должен продолжать работать, чтобы быть одним из лучших в мире. Кондиции для этого у него есть. Мы сами не спрашиваем Доннарумму о возможности перехода в «Реал». Он с детских лет в «Милане» и чувствует себя здесь отлично. Однако в футболе никогда не знаешь, как будут развиваться события», — цитирует Сусо AS.