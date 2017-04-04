Хольмен: у многих в Европе стереотип: Россия — хмурая, серая страна, это не так

Шведский защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен рассказал, как его семья отнеслась к тому, что он решился на переезд в Россию. 24-летний игрок перешёл в столичный клуб в 2016 году из «Эльфсборга».
«Семья меня поддержала, но удивилась. В первую очередь потому, что, как и у большинства европейцев, у них есть определённое стереотипное представление о России — о том, что это серая, хмурая страна и все российские города тоже серые. Но Москва, конечно, совсем не хмурая, а очень красивая. Ждём их в гости. На самом деле у меня всегда была мечта уехать из Швеции и играть в Европе. Я, конечно, немного опасался того, как может сложиться жизнь в России, — никогда точно не знаешь, чего ждать. Тем более это мой первый опыт работы за пределами родной страны. И хотя первая неделя получилась довольно сложной, я ни разу не пожалел о своём решении.
Переехал в Москву с женой. Может быть, если бы я переехал один, я бы чувствовал себя здесь иначе. Но мы вдвоем, и нам здесь нравится. К тому же живём мы не в самом городе, а за его пределами.
Переезд в Россию Юлии дался сложнее, чем мне. Она здесь пока не работает. Но нам повезло: мы поселились недалеко от Понтуса Вернблума, который тоже приехал в Россию с женой-шведкой. Так что у Юлии есть компания. Они вместе ходят по магазинам, занимаются фитнесом. Может быть, в будущем она сможет найти себе какое-нибудь дело по душе и начнёт работать. Но пока ничего подходящего подобрать не удалось», — цитирует Хольмена VTBRussia.