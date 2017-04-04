Столыпин: игроки «Оренбурга» не валялись специально в конце матча со «Спартаком»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился впечатлениями от прошедшего матча 21-го тура со «Спартаком», в котором его команда на выезде уступила со счётом 2:3.
«Когда услышал, что добавили шесть минут ко второму тайму, то мне сразу вспомнился хоккей с овертаймами до гола. Так и получилось, что «Спартак» забил и игра закончилась. Решение судьи обидно, но его нельзя оспаривать. Понимаю, если бы это было три или четыре, но шесть – сразу настораживает. После первого тайма ничего не добавили, а тут сразу шесть минут.
Смотрел пресс-конференцию Роберта Евдокимова после матча. К нашей команде были претензии после игры с «Краснодаром» и сейчас. Оба матча – очень важные для нас. Понятно, что главный тренер не говорил игрокам тянуть время, тут сработало подсознание игроков. Ребята понимали, что счёт 2:2 вполне достойный, и действовали немного по-другому. Но не стоит забывать, что в добавленное время мы выходили один в один и атаковали. Надо понимать, что такие действия игроков – это часть игры. Вспомните как «Спартак» играл во втором тайме в Оренбурге. Тоже удерживали счёт.
Евдокимов не просил команду вставать в защиту и удерживать счёт. Видимо игроки думали, что ещё чуть-чуть — и они смогут удержать счёт. По картинке казалось, что футболисты «Оренбурга» симулируют и тянут время, но никакой симуляции не было. Все команды используют такие приёмы. Матч просто получился зажигательным, поэтому все думают, что делали специально. Могу сказать, что игроки «Оренбурга» не валялись специально в конце матча со «Спартаком». В конце игры больно получать по ногам, не надо ко всему относиться предвзято.
Сейчас для нас каждая игра – маленький финал. Нам отступать некуда, поэтому будем биться в каждом матче. Футболисты играют с полной самоотдачей. В каждом матче прибавляем. Забили два мяча. Да не просто кому-то, а «Спартаку»! Я при счёте 2:0 был уверен, что мы сможем отыграться. Мы ни в чём не уступали, но мастерство, наверно, повыше у спартаковцев. Зрителям нравятся такие валидольные игры», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.