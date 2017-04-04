Сухая серия вратаря «Ростова» Медведева достигла 502 минут

Вратарь «Ростова» Никита Медведев не пропускает в текущем сезоне Премьер-Лиги уже на протяжении 502 минут. Последний раз голкипер ростовского клуба пропустил в выездной встрече с «Уралом» (0:1) в 16-м туре РФПЛ, после чего провёл уже пять сухих матчей кряду.
Отметим, что рекордная сухая серия нынешнего сезона на данный момент принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Страж ворот «армейцев» не пропускал 717 минут — его серия прервалась в домашней игре с «Крыльями Советов» (2:1).
Абсолютная рекордная сухая серия в играх чемпионата России принадлежит Руслану Нигматуллину — 939 минут.