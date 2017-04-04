Абидаль: хотелось бы, чтобы «Барселона» приобрела Сидибе

Бывший игрок «Барселоны» Эрик Абидаль адресовал слова похвалы защитнику «Монако» Джибрилю Сидибе. Абидаль считает, что этот игрок был бы очень полезен каталонской команде.
«Кого бы я купил в летнее трансферное окно? Мне очень нравится Сидибе. Хотелось бы, чтобы «Барселона» приобрела его. Следя за игрой команды и принимая во внимание её нужды, я бы посоветовал купить Сидибе в подмогу Серхи Роберто. Однако они, конечно, могут усилить все линии», — приводит слова Абидаля Mundo Deportivo.
По итогам 31 тура чемпионата Франции Сидибе принял участие в 24 матчах, став автором 2 голов и 4 результативных передач.