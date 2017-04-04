«Фиорентина» подготовила пятилетний контракт для Бернардески

Руководство «Фиорентины» надеется удержать нападающего Федерико Бернардески. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Несмотря на то что контракт 23-летнего футболиста истекает только в июне 2019 года, руководство «фиалок» уже сейчас намерено пролонгировать договор на пять лет. Желание обусловлено повышенным интересом к игроку со стороны «Интера» и «Ювентуса».
Если Бернардески согласится подписать долгосрочный контракт, то будет зарабатывать в год € 2,5 млн. Сообщается, что Федерико не против остаться во Флоренции, но всё будет зависеть от того, насколько амбициозно проявит себя клуб во время летнего трансферного окна.