Созин: «Спартак» показывает чемпионскую игру

Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин поделился мнением об игре «Спартака», который 3 апреля в матче 21-го тура РФПЛ добился победы над «Оренбургом» со счётом 3:2. Победный гол красно-белые забили на пятой добавленной минуте игры.
«Часто обсуждается, показывает та или иная команда чемпионскую игру. После матча в Казани была дискуссия на эту тему. Уверен, что после вчерашнего матча она тоже будет обсуждаться. На мой взгляд, «Спартак» показывает чемпионскую игру, что ещё раз продемонстрировал во встрече с «Оренбургом». Что вообще делает игру «чемпионской»? На мой взгляд, это страсть, сплочённость, характер и вера в успех при любых обстоятельствах. Всего перечисленного у нынешнего «Спартака» в избытке. Очередным доказательством стала вчерашняя встреча с «Оренбургом».
Гости очень грамотно построили свою игру, не отсиживались в обороне, не выбивали мяч по аутам, терпеливо ждали своего шанса. Но даже при счёте 2:2 не покидала уверенность в том, что спартаковцы дожмут соперника, настолько яростно они стремились к этой победе, причём стремились все – игроки, массажисты, тренеры, болельщики… Вообще спартаковские болельщики – это отдельная тема для разговора. Забавно читать какие-то исследования о популярности футбольных команд в России, доказывающие недоказуемое, когда у нас на глазах десятки примеров всенародной любви к «Спартаку». Какой ещё клуб может заполнить половину стадионе в Краснодаре, например? Не знаю, станет ли «Спартак» в итоге чемпионом или нет, но эта команда дарит своим многочисленным болельщикам искренние эмоции, отвечая страстной игрой на их страстную поддержку», — сказал Созин.