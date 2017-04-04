Хёнесс: наставник «Хоффенхайма» Нагельсман – очень большая сенсация

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс в очередной раз адресовал слова похвалы главному тренеру «Хоффенхайма» Юлиану Нагельсману. Ранее Хёнесс не исключил, что Нагельсман в будущем возглавит «Баварию».
«Наставник «Хоффенхайма» Нагельсман – очень большая сенсация. Ведь он в этом возрасте и без соответствующего опыта добивается таких результатов с профессиональной командой. Убеждён в том, что в будущем он будет работать в каком-нибудь гранде. Но совет Нагельсману оставаться в «Хоффенхайме» ещё три-четыре года — правильный», — приводит слова Хёнесса Heidelberg 24
По итогам 26 туров Бундеслиги команда 29-летнего Нагельсмана заработала 48 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.