Начало пресс-конференции Венгера задержали из-за протеста фанатов «Арсенала»

Фанаты «Арсенала» собрались возле тренировочной базы клуба в знак протеста против главного тренера Арсена Венгера. Болельщики не хотят, чтобы руководство продлевало контракт с 67-летним специалистом. Надпись на одном из плакатов гласит: «Венгер – уходи, Алексис – оставайся».
Mirror сообщает, что из-за протеста болельщиков задерживается начало пресс-конференции с участием Венгера в преддверии матча 31-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Вест Хэм Юнайтед».
Фото с изображением одного из плакатов можно посмотреть в "Твиттере".