Каннаваро: на месте фанатов «Наполи» я бы тоже освистал Игуаина

Бывший итальянский защитник Фабио Каннаваро прокомментировал отношение фанатов «Наполи» к нападающему «Ювентуса» Гонсало Игуаину. Аргентинец до перехода в туринский клуб играл за неаполитанцев. В матче 30-го тура «Наполи» — «Ювентус» (1:1) фанаты вывесили плакаты с надписью: «Ты был для нас номером 1, а стал 71».
«Смог бы я свистнуть в адрес Игуаина, как и фанаты? Конечно. Свист является хорошим раздражителем. Если они так много свистят, это говорит о том, что они его очень любили, но теперь всё осталось позади. Было бы обиднее, если бы болельщики остались равнодушны к нему», — цитирует Каннаваро Football Italia.
Отметим, что Каннаваро является воспитанником «Наполи», а с 2004 по 2006 год и с 2009 по 2010 год играл за «Ювентус».