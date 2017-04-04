Венгер: протесты фанатов? Я профессионал и работаю в любых условиях

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал протесты фанатов, которые собрались возле тренировочной базы «канониров». По этой причине пресс-конференция началась с задержкой.
«Честно говоря, я профессионал и работаю в любых условиях, в идеальных и неидеальных. Я сосредоточен на работе и желании выиграть следующий матч. Я честно выполняю свои обязанности и ничего не боюсь.
Каждый имеет право на своё мнение. Для меня же важно, чтобы футболисты, которые могут повлиять на результат, сплотились», — цитирует Венгера Mirror.
5 апреля «Арсенал» в рамках 31-го тура АПЛ на «Эмирейтс» примет «Вест Хэм Юнайтед». Начало – в 21:45 мск.