Камачо считает, что будущее Иско в «Реале» зависит от Зидана

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хосе Антонио Камачо поделился мнением о будущем полузащитника команды Иско. Камачо считает, что возможность продления контракта Иско с «Королевским клубом» будет зависеть и от наставника «сливочных» Зинедина Зидана.
«Иско – очень сильный футболист. Но его будущее будет зависеть и от Зидана с руководством клуба. И я не знаю, что произойдёт с ним. Если бы я был в большей степени связан с «Реалом», то высказал бы более обоснованную точку зрения. Состав команды также очень силён», — цитирует Камачо испанское интернет-издание Sport.
Ранее сообщалось, что будущее Иско во многом будет обусловлено его игровой практикой в оставшихся матчах сезона