Созин: не знаю насчёт тренерства, но Карпин в роли телеэксперта – очень круто

Член комитета по этике РФС Андрей Созин дал положительную оценку телепередаче «Тотальный разбор», которая стала выходить на канале «Матч ТВ». В передаче, которая выходит по окончании тура чемпионата России по футболу, бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин даёт детальную оценку ключевым эпизодам прошедших матчей.
«Много лет мы ждали хорошей аналитической программы о футболе. Чего только нам не пришлось перетерпеть. И занудные разглагольствования на полтора часа, и приторные шоу со знойными блондинками, которые не отличают корнер от офсайда. Но страдания закончились. Поздравляю всех болельщиков футбола в нашей стране! Мы наконец получили качественную передачу. Появление Карпина в телеэфире в роли главного эксперта по Премьер-Лиге – это настоящая находка со стороны «Матч ТВ». Он отлично вписался в новую роль: меткие и остроумные выражения, настоящее понимание игры, харизма и внешние данные – это джентльменский набор классного телеэксперта. Не знаю, какие у Карпина планы относительно возобновления тренерской карьеры, но в роли телеэксперта он выглядит очень круто», — сказал Созин.
Напомним, что Карпин был назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций в феврале этого года.