На время чемпионата мира — 2018 в Калининграде отменят трамвайные маршруты

В соответствии с постановлением администрации Калининграда в 2018 году в Калининграде в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу будет скорректирована работа общественного транспорта, в частности для подвоза болельщиков организуют четыре маршрута автобусов-шаттлов.
При этом в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Калининграде временно отменят трамвайные маршруты.
«Утверждены маршруты спортивных соревнований, перевозка по которым осуществляется автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении и городским наземным электрическим транспортом, начальные или конечные остановочные пункты которых находятся в пределах территории Калининграда на период подготовки и проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года с 15 мая по 30 июля 2018 года», — говорится на официальном сайте администрации Калининграда.