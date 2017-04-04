Игроки «Спартака» после победы над «Оренбургом» получили один выходной

Футболисты «Спартака» после домашней победы над «Оренбургом» (3:2) в 21-м туре Премьер-Лиги получили один выходной. Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг.
«Сегодня у футболистов «Спартака» выходной. Завтра команда вернётся к тренировочному процессу и будет готовиться к матчу с «Уфой», — сказал Трахтенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Билеты на игру «Уфа» — «Спартак» можно приобрести через Чемпионат.Билеты
После 21 тура «Спартак» лидирует в таблице РФПЛ, опережая на шесть очков ЦСКА и «Зенит».