«Манчестер Сити» летом хочет заработать около £ 100 млн на продаже игроков

«Манчестер Сити» планирует серьёзно снизить расходы на новичков в летнее трансферное окно, при этом желая заработать около £ 100 млн на продаже футболистов, не проходящих в состав.
Как сообщает The Telegraph, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен устроить чистку состава, в результате которой команду покинут 18 игроков. В этом списке, по данным издания, есть Джо Харт, Венсан Компани, Самир Насри, Вильфрид Бони и другие.
При этом отмечается, что «Манчестер Сити» собирается пригласить как минимум семь новых футболистов.