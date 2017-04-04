Варан не поможет «Реалу» в матчах с «Баварией», «Атлетико» и «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на защитника Рафаэля Варана в предстоящих важных матчах с мюнхенской «Баварией», «Атлетико» и «Барселоной», говорится в официальном сообщении «Королевского клуба».
Варан получил травму в дебюте домашнего матча 29-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (3:0). У французского футболиста случился рецидив мышечного повреждения левой ноги. В феврале он получит такую же травму, из-за которой выбыл из строя на полтора месяца. В данном случае Варан выбыл из строя на срок до 4 недель.
С «Баварией» «Реал» встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 19 апреля. С «Атлетико» «сливочные» сыграют в 31-м туре Примеры 8 апреля. С каталонским клубом подопечные Зидана встретятся в 33-м туре 23 апреля. В обоих случаях «Реал» встретится со своими противниками на своём поле.