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Корне: «Лион» может стать первым французским клубом, выигравшим Лигу Европы

4 апреля 2017, вторник. 14:27. Футбол
Нападающий «Лиона» Максвелл Корне оценил шансы команды на победу в Лиге Европы. «Ткачи» добрались до четвертьфинала, где сыграют против «Бешикташа». Первый матч состоится 13 апреля, а ответный 20 апреля.

«В этом сезоне мы много забиваем, в том числе в Лиге Европы. Ситуация для нас складывается хорошо. У нас амбициозная команда, и мы намерены сделать всё, чтобы пройти весь путь. После матчей с „Ромой“ мы обсудили положение вещей и решили сделать всё, чтобы не сбавить обороты, ведь впереди ещё очень много матчей.

Мы не нагнетаем давление и не говорим, что являемся фаворитами. Но, полагаю, в этом сезоне мы показываем очень добротный футбол. Нужно не терять спокойствие и продолжать работать. Понимаем, что в случае успеха награда может быть потрясающей, у нас есть шанс стать первым французским клубом, выигравшим этот турнир. Также это даст возможность выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Мы работаем изо всех сил, чтобы добиться цели», — цитирует Корне пресс-служба УЕФА.

Ранее стало известно, что Максвелл Корне принял решение выступать за сборную Кот-д'Ивуара.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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4 апреля 2017, вторник
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