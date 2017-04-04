Корне: «Лион» может стать первым французским клубом, выигравшим Лигу Европы

Нападающий «Лиона» Максвелл Корне оценил шансы команды на победу в Лиге Европы. «Ткачи» добрались до четвертьфинала, где сыграют против «Бешикташа». Первый матч состоится 13 апреля, а ответный 20 апреля.
«В этом сезоне мы много забиваем, в том числе в Лиге Европы. Ситуация для нас складывается хорошо. У нас амбициозная команда, и мы намерены сделать всё, чтобы пройти весь путь. После матчей с „Ромой“ мы обсудили положение вещей и решили сделать всё, чтобы не сбавить обороты, ведь впереди ещё очень много матчей.
Мы не нагнетаем давление и не говорим, что являемся фаворитами. Но, полагаю, в этом сезоне мы показываем очень добротный футбол. Нужно не терять спокойствие и продолжать работать. Понимаем, что в случае успеха награда может быть потрясающей, у нас есть шанс стать первым французским клубом, выигравшим этот турнир. Также это даст возможность выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Мы работаем изо всех сил, чтобы добиться цели», — цитирует Корне пресс-служба УЕФА.
Ранее стало известно, что Максвелл Корне принял решение выступать за сборную Кот-д'Ивуара.