Стюардов в Екатеринбурге дополнительно проинструктируют из-за теракта в Питере

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских рассказал о вопросах безопасности на предстоящем матче полуфинала Кубка России против «Рубина», в связи с терактом 3 апреля в Санкт-Петербурге.
«События в Санкт-Петербурге ужасны, мы все скорбим. Вопрос безопасности находится в компетенции МВД. Полиция ведёт свою работу, а клуб ей в этом содействует. Отвечать за полицию мы не можем, поэтому сказать, будут ли усилены меры безопасности, мы не можем. Всё будет зависеть от правоохранительных органов. Со своей стороны мы обязательно повлияем на работу контролёров, распорядителей и стюардов. Они обеспечивают проход на трибуны и работают на входных группах. Мы дополнительно их проинструктируем, хотя они и так прекрасно обучены. Досмотр болельщиков будет осуществляться как всегда очень внимательно, но без перегибов», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Рубин» состоится 6 апреля. Начало — в 17:00 мск.