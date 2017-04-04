Старридж сможет помочь «Ливерпулю» в матче с «Борнмутом»

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж сможет помочь своей команде в матче 31-го тура АПЛ с «Борнмутом», который состоится 5 апреля. Об этом рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
«Дэниел вчера и сегодня тренировался с командой. Пока окончательное решение по нему не принято. Сегодня Старридж продолжит подготовку, и мы надеемся, что он завтра будет с нами. В нашей ситуации это было бы здорово», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Немецкий специалист также подтвердил, что игру пропустят Джордан Хендерсон и Адам Лаллана.
Матч «Ливерпуль» — «Борнмут» состоится 5 апреля. Начало – 22:00 мск.
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