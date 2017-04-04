Гвардиола: «Челси» заслуженно лидирует в чемпионате Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 31-го тура АПЛ с «Челси», отметив, что лондонцы заслуженно лидируют в чемпионате.
«Предстоит серьёзный поединок в гостях у «Челси»: важно учиться на таких матчах. У «Челси» не такой плотный график и больше времени на подготовку, но в следующем сезоне команда будет выступать в Лиге чемпионов. Они заслуженно лидируют в АПЛ, выиграв много матчей в этом сезоне.
Все матчи – разные, но я хочу, чтобы моя команда боролась за победу. Мы начинаем играть лучше. Есть много аспектов, над которыми нам ещё нужно работать, а также стараться лучше контролировать ход матча.
Все команды хотят играть лучше, и всем нужны перемены. Будущее игроков зависит от их успеха на поле», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».
Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 5 апреля. Начало — 22:00 мск.
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