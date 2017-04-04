ФИФА подтвердила, что бригада Карасёва будет работать на ЧМ-2017 U20

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым будет работать на матчах молодёжного чемпионата мира—2017. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Помогать Карасёву будут линейные арбитры Антон Аверьянов и Тихон Калугин. ФИФА также подтвердила, что на матчах молодёжного чемпионата мира—2017 будет использована система видеопомощи судьям.
В чемпионате мира U20 примут участие 24 национальные сборные. Турнир пройдёт в Южной Корее с 20 мая по 11 июня.
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