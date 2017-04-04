Роналду: я взял 7-й номер в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Фергюсона

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», признался, что взял в английском клубе седьмой игровой номер после совета легендарного сэра Алекса Фергюсона, который на тот момент возглавлял манкунианцев.
«Сперва я попросил 28-й номер, но Алекс Фергюсон сказал мне: «Слушай, я хочу, чтобы ты взял седьмой номер». Я был удивлён, потому что знал, какие футболисты носили „семёрку“ в „МЮ“ до меня.
«МЮ» был началом моего успеха в футболе. Я улучшил не только свои навыки, но и своё тело. За те пять лет в «МЮ» я научился искусству футбола. Мы многое выиграли вместе. Мечта стала явью", — цитирует Squawka слова Роналду, сказанные на мероприятии Nike.