Женская сборная Ирландии недовольна тем, что им пришлось переодеваться в туалете

Среди прочего футболисток вынудили переодеваться в общественных туалетах по дороге на матчи и обмениваться тренировочными комплектами формы с молодёжными командами.
12 девушек из команды присутствовали на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Словакии и пожаловались на плохое обращение, несмотря на предупреждение футбольной ассоциации Ирландии о том, что публичные заявления могут «угрожать их карьерам в клубе и на международной арене». Существует вероятность, что игра против Словакии не состоится из-за отказа футболисток командой Ирландии выходить на поле.