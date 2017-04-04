Широков: можно подумать, «Спартак» бы не валялся и не тянул время при счёте 2:1

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков ответил на вопрос о затяжке времени в исполнении игроков «Оренбурга» в конце выездного матча 21-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:3).
«Можно подумать, «Спартак» бы не валялся и не тянул время, если бы вёл 2:1 в концовке. Это нормальное явление. Не заметил какого-то особенно неспортивного поведения «Оренбурга». Другое дело – игроки «Оренбурга» сами себе привезли гол в концовке, но это меня не касается, тренер расскажет им, что не получилось. Но мне показалось, что проблем в концовке можно было избежать, если бы некоторые игроки действовали иначе», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
«Спартак» дожимает соперников — так играют чемпионы». Широков – о 21-м туре