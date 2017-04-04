Матч «Краснодар» — ЦСКА обслужит арбитр С. Иванов

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС. Центральную встречу тура «Краснодар» — ЦСКА обслужит бригада рефери Сергея Иванова из Ростова-на-Дону.
8 апреля (суббота)
«Зенит» – «Анжи»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Терек» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семёнов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор матча – Юрий Баскаков (Москва).
«Крылья Советов» – «Амкар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
9 апреля (воскресенье)
«Уфа» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы); Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
10 апреля (понедельник)
«Урал» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Томь» – «Рубин»: судья – Артём Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).