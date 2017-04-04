Венгер: теперь люди понимают, насколько сложно финишировать в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о борьбе команды в Премьер-лиге за место в Лиге чемпионов.
«Место в четвёрке лучших всё ещё доступно, нас ждёт борьба. Мы были в четвёрке на протяжении 20 лет, и всегда казалось, что всё очень просто, но теперь люди понимают, насколько тяжело оказаться среди лучших. Мы боремся за хорошую концовку сезона и хотим, чтобы фанаты поддерживали команду», – приводит слова Венгера Goal.
На данный момент «Арсенал» занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав 51 очко.