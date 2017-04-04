Умер председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Тюльпанов

В Санкт-Петербурге на 53-м году жизни умер председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов, информирует «Фонтанка». По предварительной информации, вечером 4 апреля он неудачно поскользнулся в бане и ударился головой.
Вадим Тюльпанов возглавлял петербургский ЗакС с 2003 по 2011 год. Он избрался в Совет Федерации от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа. Дочь Тюльпанова Милана в прошлом году вышла замуж за нападающего «Зенита» Александра Кержакова.